Meghan Markle preimenovala svojo znamko: Ime me je omejevalo

Vojvodina suseška Meghan Markle je marca lani predstavila svojo novo blagovno znamko American Riviera Orchard . Po mnogih namigih na družbenih omrežjih je v videoposnetku zdaj potrdila, da ime blagovne znamke za življenjski slog dobiva novo ime - As ever .

"Lani sem mislila: 'American Riviera se sliši kot lepo ime.' To je namreč moja soseska, gre za vzdevek za Santo Barbaro. A me je ime omejevalo na stvari, pridelane in proizvedene zgolj na tem območju," je dejala v videonagovoru. Kot je dejala, je novo ime As ever zavarovala že leta 2022.

Meghan naj bi po poročanju portala People želela pridobiti dovoljenje za prodajo številnih izdelkov za dom, vloženih živil, kozmetike, vrtnarske opreme, pa tudi dodatkov za hišne ljubljenčke.

Novo ime svoje blagovne znamke pa ni popolno presenečenje. Vojvodina na osebnem Instagram profilu namreč že od začetka letošnjega leta svoje zapise sklene s pozdravom "as ever" (kot vedno, op. a.), pozdravu pa pripiše še inicialko imena ali celo ime.