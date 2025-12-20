Naslovnica
Meghan Markle presenetila z objavo družinske fotografije

20. 12. 2025 15.23

Avtor:
K.Z.
Meghan Markle

Meghan Markle je na družbenem omrežju delila družinsko fotografijo, na kateri sta tudi otroka, ki ju ima s princem Harryjem, in tako presenetila oboževalce. Nekdanja igralka in britanski princ sta sicer znana po tem, da skrbno skrivata zasebnost svoje družine, hčerke Lilibet in sina Archieja pa na fotografijah še nikoli nista pokazala v obraz.

Meghan Markle je objavila doslej najbolj intimno fotografijo svojih otrok, Archieja in Lilibet, ob družinskem portretu pa pripisala: "Vesele praznike! Od naše družine vaši." Na fotografiji princ Harry objema njunega sina, medtem ko z nasmehom zreta drug proti drugemu, ob njima pa na mostu Meghan nežno naslanja svoje čelo na hčerkino, katere obraz skrivajo dolgi lasje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nova fotografija je del serije objav, v katerih so Sussexovi ponudili redek vpogled v svoje družinsko življenje. Le nekaj ur prej so na svoji spletni strani objavili video z naslovom Vesele praznike'. Na njem Archie in Lilibet na zahvalni dan pomagata očetu potiskati voziček s hrano za brezdomce v Kaliforniji, njuna obraza pa sta skrita pred kamero.

Preberi še Kralj Karel III. in kraljica Camilla sta delila letošnjo božično voščilnico

Hkrati je par objavil tudi uradno božično voščilnico, a na njej za razliko od lanskega leta ni otrok. Na njej se 44-letna Meghan in 41-letni Harry smejita in držita za roke. Posneta je bila februarja v Kanadi, božične voščilnice s portreti pa so tradicija kraljeve družine, s katero zakonca zadnja leta nista v najboljših odnosih.

Cristiano Ronaldo pokazal izklesano telo

