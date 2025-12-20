Meghan Markle presenetila z objavo družinske fotografije

Starejša ženička prosi policista, da jo pospremi skozi zelo prometno križišče. "Zelo rad," odvrne policist, se pri tem rahlo nasmehne, ji ponudi roko, z drugo pa ji pokaže semafor: "Tako, zdaj bova pa samo še počakala, da bo posvetila zelena luč." "No, če je tako," je odvrnila ženička, "potem me kar pustite. Pri zeleni grem lahko tudi sama čez cesto."