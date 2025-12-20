Meghan Markle presenetila z objavo družinske fotografije

Meghan Markle je objavila doslej najbolj intimno fotografijo svojih otrok, Archieja in Lilibet, ob družinskem portretu pa pripisala: "Vesele praznike! Od naše družine vaši." Na fotografiji princ Harry objema njunega sina, medtem ko z nasmehom zreta drug proti drugemu, ob njima pa na mostu Meghan nežno naslanja svoje čelo na hčerkino, katere obraz skrivajo dolgi lasje.
Nova fotografija je del serije objav, v katerih so Sussexovi ponudili redek vpogled v svoje družinsko življenje. Le nekaj ur prej so na svoji spletni strani objavili video z naslovom Vesele praznike'. Na njem Archie in Lilibet na zahvalni dan pomagata očetu potiskati voziček s hrano za brezdomce v Kaliforniji, njuna obraza pa sta skrita pred kamero.
Hkrati je par objavil tudi uradno božično voščilnico, a na njej za razliko od lanskega leta ni otrok. Na njej se 44-letna Meghan in 41-letni Harry smejita in držita za roke. Posneta je bila februarja v Kanadi, božične voščilnice s portreti pa so tradicija kraljeve družine, s katero zakonca zadnja leta nista v najboljših odnosih.
