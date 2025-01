Meghan Markle presenetila z vrnitvijo na Instagram

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kljub temu, da komentiranja ni dovolila, pa so ji s svojimi všečki podporo že izkazali nekateri zvezdniški prijatelji, med njimi nekdanja teniška igralka Serena Williams, manekenka in podjetnica Chrissy Teigen in modni oblikovalec Tan France.

Kmalu po objavi ji je začelo slediti več tisoč ljudi, sedaj pa ima že več kot 700 tisoč sledilcev, sama pa ne sledi nikomur. Za prikazano fotografijo je izbrala črno-bel portret, na katerem nosi belo obleko in ima spuščene lase.