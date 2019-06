Meghan Markle prijateljuje z Rihanno, ki se je v tajnosti preselila v London

Vojvodinja Meghan Markle ima po poročanju tujih medijev novo prijateljico: barbadoško lepotico in glasbenico Rihanno, ki se je pred približno letom dni na skrivaj preselila v London.

Britanski mediji poročajo, da se je v kraljevih vrstah stkala nova prijateljska vez, in sicer med 37-letno vojvodinjo Meghan Markle ter 31-letno barbadoško lepotico, glasbenico, igralko in podjetnico Rihanno. Slednja naj bi se pred približno letom dni v tajnosti preselila v London, svojo odločitev pa je v izjavi za The New York Times pojasnila z besedami, da ni želela pritegniti prevelike pozornosti in medijske izpostavljenosti v času selitve.

Rihanna v družbi princa Harryja leta 2016, ko je na Barbadosu potekala mednarodna konvencija o HIV-u. FOTO: Profimedia

Rihanna in Meghan naj bi se prek skupnih znancev spoznali že pred leti na enem izmed slavnostnih dogodkov v Hollywoodu, po besedah anonimnega vira za tabloid Radar pa naj bi se zaradi nekaterih podobnosti zelo hitro ujeli. ''Rihanna in Meghan sta si v nekaterih točkah zelo podobni: imata podoben smisel za modo, všeč so jima podobne stvari in obe želita svoje zasebno življenje držati zase.''

Vojvodinja Meghan in Rihanna naj bi imeli skupnih več točk, tudi to, da želita zasebno življenje držati stran od oči javnosti. FOTO: Profimedia