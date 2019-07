Meghan Markle prva gostujoča urednica legendarne revije Vogue

Vojvodinja Sussekška je znova pozitivno presenetila britansko javnost. Čeprav ima dela vrh glave, se je odzvala na povabilo urednika britanskega Voguea in sodelovala pri ustvarjanju prihajajoče septembrske številke priljubljene modne revije. Izrecno je povedala, da si želi na naslovnici videti pegice.

Čeprav je Meghan Markle zelo zaposlena v novi vlogi mame in članice kraljeve družine, še vedno najde čas za svoje interese in hobije. Izkazala se je v sodelovanju pri prihajajoči septembrski številki britanskega Voguea. Poskrbela je za vse – od izbire fotografa do zvezd, ki bodo krasile ikonično modno revijo. Tako je postala prva gostujoča urednica za revijo Vogue, ki je na trgu prisotna že več kot 100 let.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Glavni urednik Edward Enninful je razkril, da sta skupaj z Meghan izbrala znamenitega fotografa Petra Lindbergha, ki bo oblikoval septembrsko naslovnico. "Navodila od vojvodinje so bila jasna: 'Želim videti pege!' To mi je bilo sprejemljivo, saj imam tudi sam rad pege," je povedal Lindbergh, ko se je spomnil telefonskega pogovora, ki ga je imel z Meghanom pred fotografiranjem v New Yorku. Meghan je izrecno želela sodelovati z Lindberghom, saj sta pred tem že sodelovala, ko je leta 2016 krasila naslovnico revije Vanity Fair. Tedaj je prvič spregovorila o svojih čustvih, ki jih goji do princa Harryja, saj je v tistem času tudi sam potrdil, da sta v razmerju. Sploh pa ni presenetljivo, da si vojvodinja Sussekška želi na naslovnici videti pege, saj jih ima tudi sama in jih rada pokaže tudi v javnosti.

Meghan Markle je ponosna na svoje pegice in jih rada pokaže v javnosti. FOTO: Profimedia