Meghan Markle prvi kozarec svoje slavne marmelade podarila materi

Meghan Markle je presenetila številne znance z enim izmed prvih 50 kozarcev marmelade, sedaj pa je razkrila, komu je podarila čisto prvega. Čast pripada njeni materi, Dorii Ragland . V drugi epizodi svoje nove serije tuje pretočne platforme je igralka govorila o trtah, ki so jo navdihnile za pripravo marmelade. Povedala je, da želi, da njena otroka, 5-letni princ Archie in 3-letna princesa Lilibet , med drugim povežeta pripravo marmelade s prihodom domov iz šole.

Mindy Kaling, Meghanina prijateljica, ki se je že pojavila v podcastu Meghan's Archetypes leta 2022, je bila ena od prvih 50, ki so prejele priljubljen izdelek, skupaj z znanimi osebnostmi, kot so Kris Jenner, Chrissy Teigen in Tracee Ellis Ross.

Mama in hči sta si izjemno blizu, ob strani ji je stala med številnimi pomembnimi dogodki, od kraljeve poroke leta 2018 do njenega prvega kraljevega govora kot vojvodinja sussekška. "Meghan črpa veliko moči od svoje matere. Doria je elegantna, šik in samozavestna, a ne nedostopna," je leta 2018 za People povedal Meghanin dolgoletni prijatelj in vizažist Daniel Martin in dodal: "Vsekakor čutim, da Meghan veliko tega dobi od svoje mame."

4. marca, s premiero nove serije zakoncev, je Meghan razkrila svoje prve izdelke – vključno z malinovim namazom v posebni embalaži za spomin. Zbirka vsebuje tudi zeliščne čaje (limonski ingver, poprova meta in hibiskus), mešanico za pripravo palačink, cvetlični posip za polepšanje jedi in sladkih dobrot ter maslene piškote s cvetličnim posipom in cvetličnim medom. Medtem ko nova oddaja vključuje nekatere Meghanine izdelke, je v ekskluzivnem intervjuju za People povedala, da to ni običajna kuharska oddaja. "Zdi se, kot da samo preživljamo čas skupaj," je med drugim povedala 43-letnica.