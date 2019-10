Meghan Markle prvič komentirala medijske pritiske

Potem ko se je princ Harry nedavno znesel nad britanskimi tabloidi in jim 'napovedal vojno' zaradi podajanja netočnih informacij ter agresivnega vdora v zasebnost njegove soproge Meghan, je omenjeno zadevo pred kratkim prvič javno komentirala tudi ona.

Vojvodinja Meghan Markle je prvič po daljšem obdobju medijskega molka javno spregovorila. V intervjuju pred prihajajočim dokumentarnim filmom Harry and Meghan: An African Journey je voditelju oddaje Good Morning America, Tomu Bradbyju, odgovorila na vprašanje, kako se počuti ob vseh medijskih pritiskih ter kako se vse skupaj odraža na njenem telesnem in duševnem zdravju.

Prvič komentirala medijske pritiske FOTO: Profimedia

''Poglejte katerokoli žensko, še posebej v času nosečnosti, ko se počutimo še bolj ranljive ... Nato pa je tu še novorojenček, veste ... Torej, za žensko je vse skupaj res veliko breme in ko temu dodate medijske pritiske ... Hkrati pa želite biti dobra mama in dobra soproga, je ... No, ja, mislim ... Hvala, ker ste me sploh vprašali po mojem počutju, saj ni veliko oseb, ki bi doslej storile enako, ampak je ... hm, je vse skupaj velika zadeva za posameznika,'' je previdno odgovorila Meghan.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke