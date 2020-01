Meghan Markle prvič po naznanitvi umika v javnosti

Meghan Markle se je prvič, odkar sta s princem Harryjem naznanila, da se umikata od kraljevih dolžnosti, pojavila v javnosti. Obiskala je namreč varno hišo za ženske in otroke v soseski Downtown Eastside, ki je eden najrevnejših predelov Vancouvra.

"Poglejte, s kom smo danes pili čaj," so veselo naznanili na Facebooku varne hiše, kamor so objavili fotografijo, na kateri se Meghan s skupino zaposlenih smeji v fotografski objektiv. Poleg pa so zapisali tudi, da so se z njo pogovarjali o težavah, s katerimi se soočajo ženske v njihovi skupnosti.