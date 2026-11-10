Meghan Markle prvič po očetovi aretaciji v javnosti

Meghan Markle in princ Harry sta prispela v Bruselj, kjer se bosta udeležila slovesnosti v spomin na otroke, ki so zaradi zlorab na družbenih omrežjih izgubili življenje. Vojvodinja, katere očeta so le štiri dni prej na Floridi aretirali zaradi posedovanja otroške pornografije in dokaznega materiala v povezavi z njihovimi zlorabami, bi morala na dogodku biti tudi slavnostna govornica, a zaradi okoliščin govora ne bo imela.

Zakonca so fotografi ujeli že na letališču, kjer sta oba nosila temna oblačila. Na vprašanja novinarjev, ki so ju spraševali, kako se počutita in soočata z okoliščinami, nista odgovarjala. Mimo čakajočih sta se sprehodila z roko v roki.

"Ni čustveno dovolj močna, da bi imela javne govore," je za Telegraph povedal vir blizu vojvodinje in tako razkril razlog, zakaj Meghan ne bo ena od govornic na dogodku, Harry pa ostaja gost okrogle mize.