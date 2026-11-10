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Tuja scena

Meghan Markle prvič po očetovi aretaciji v javnosti

Bruselj, 10. 11. 2026 11.30 pred 8 minutami 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Meghan Markle in princ Harry

Štiri dni po očetovi aretaciji, ki ga obtožujejo posedovanja materialnega gradiva spolnih zlorab otrok, se je Meghan Markle pojavila v javnosti. Vojvodinja Susseška je skupaj z možem odpotovala v Bruselj, kjer se bosta udeležila slovesnosti na dobrodelnem dogodku.

Meghan Markle in princ Harry sta prispela v Bruselj, kjer se bosta udeležila slovesnosti v spomin na otroke, ki so zaradi zlorab na družbenih omrežjih izgubili življenje. Vojvodinja, katere očeta so le štiri dni prej na Floridi aretirali zaradi posedovanja otroške pornografije in dokaznega materiala v povezavi z njihovimi zlorabami, bi morala na dogodku biti tudi slavnostna govornica, a zaradi okoliščin govora ne bo imela.

Meghan Markle in princ Harry sta prispela v Bruslej.
Meghan Markle in princ Harry sta prispela v Bruslej.
FOTO: Profimedia

Zakonca so fotografi ujeli že na letališču, kjer sta oba nosila temna oblačila. Na vprašanja novinarjev, ki so ju spraševali, kako se počutita in soočata z okoliščinami, nista odgovarjala. Mimo čakajočih sta se sprehodila z roko v roki.

"Ni čustveno dovolj močna, da bi imela javne govore," je za Telegraph povedal vir blizu vojvodinje in tako razkril razlog, zakaj Meghan ne bo ena od govornic na dogodku, Harry pa ostaja gost okrogle mize.

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Obisk Belgije je prvi uradni dogodek zakoncev v tujini, odkar sta se preselila v Združeno kraljestvo. To je tudi prvič, da se je vojvodinja po očetovi aretaciji pojavila v javnosti. Če bodo Thomasa Markla starejšega spoznali za krivega, ga lahko doleti 20-letna kazen v zveznem zaporu. Ta je sicer še pred aretacijo obtožbe zanikal, pozneje pa javne izjave ni več podal.

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