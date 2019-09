Meghan Markle prvič po porodu sama na potovanje

Meghan Markle se je tokrat prvič sama odpravila na potovanje v ZDA in na Otoku pustila svojega štirimesečnega sina Archieja in moža Harryja. 38-letna Meghan se je v zadnjem trenutku odločila za izlet, kot prevozno sredstvo pa je izbrala komercialni let. V domovino je prišla podpret dobro prijateljico Sereno Williams, ki se je borila na US Openu.