Meghan Markle razburila s svojim vpadljivim prihodom na Broadway

Stroge varnostne ukrepe so po poročanju Page Six predvsem močno kritizirali fotografi, v upanju, da bodo lahko posneli vojvodinjo Susseško. Publikacija je trdila, da so paparaci Meghanina prizadevanja opisali kot popolnoma nenormalna in pretirana. "Meghan močno pretirava in smešno je, če mesto plačuje za to. In če newyorški policisti niso bili v službi, potem ne bi smeli prižigati luči. Nekdo mora plačati za to." Po poročanju Page Six naj bi imeli zvezdniki sicer omogočeno možnost, da zaprosijo za dodatno zaščito. Meghan se ni pridružil njen mož, princ Harry, ki je bil takrat na obisku v Ukrajini.