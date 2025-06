Meghan Markle razburila: Tik pred porodom 'twerkala'

Posnetek je na družbenih omrežjih dvignil ogromno prahu. Čeprav se je nekaterim njunim oboževalcem video zdel prikupen in pristen, so sprva mnogi kritizirali njuno obnašanje. "Kaj vse počneta, da bi bila priljubljena, je neverjetno nerelevantno," je zapisal eden izmed uporabnikov družbenih omrežji, med tem ko je drugi dodal: "Kate in William se verjetno počutita ogorčeno. Kako neverjetno sramotno in neelegantno je to."

Mati dveh otrok je s svojim kraljevim možem zaplesala v porodniški sobi, mnoge uporabnike družbenih omrežji pa je zmotilo, da je nekdaj kraljeva članica vmes tudi 'twerkala'. " Na današnji dan pred štirimi leti se je zgodilo tudi to. Oba najina otroka sta zamujala en teden po predvidenem roku... ko ni pomagala niti pekoča hrana, dolgi sprehodi in akupunktura – je preostala le še ena stvar, " je pripisala videoposnetku.

Na kopico kritik pa se je kasneje odzvalo še več njunih privržencev, ki menijo, da bi na kraljevem dvoru raje imeli njiju dva, ki sta po njihovem mnenju človeška, kakor koga drugega. Mnogi so se spomnili tudi na prinčevo mamo, princeso Diano, za katero menijo, da bi oboževala ta posnetek in bi se jima, če bi bila prisotna, tudi pridružila. Oglasile so se tudi mamice, ki so zatrjevale, da je njeno početje popolnoma sprejemljivo in normalno, saj se noseča ženska pred porodom posluži čisto vsega, samo da bi čim prej minilo in da tako ples ni popolnoma nič neobičajnega.