Meghan Markle s princem Harryjem na predrojstnodnevni večerji

Čeprav so govorice, da se princ Harry in Meghan Marke razhajata, v zadnjem času vedno glasnejše, pa jih zakonca s svojimi romantičnimi izhodi vedno znova utišata. Vojvoda in vojvodinja Susseška sta se pred Meghaninim 42. rojstnim dnem odpravila na romantično večerjo v eno izmed prestižnih restavracij v okrožju Montecito, kjer sta uživala v dobri hrani in družbi drug drugega.

Princ Harry in Meghan Markle sta se dva dni pred vojvodinjim 42. rojstnim dnem odpravila na romantično večerjo v prestižno kalifornijsko restavracijo. Kot je za revijo People povedal očividec, se jima je pridružil tudi prijatelj, s katerim sta uživala ob dobri hrani in v dobri družbi.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Vojvodinja je za to priložnost oblekla dolgo obleko s črno-belim potiskom, njena oblika pa naj bi bila po mnenju modnih strokovnjakov elegantna in brezčasna, njena cena pa znaša 216 evrov. Restavracija, v katero se je odpravil par, je znana po tem, da privablja številne zvezdnike, tam so opazili že Kevina Costnerja, Kennyja Logginsa ter Kourtney Kardashian in Travisa Barkerja, ki sta v tej italijanski restavraciji večerjala istega večera kot kraljevi par.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

38-letni Harry in njegova štiri leta starejša soproga sta se v Kalifornijo preselila leta 2020, ko sta se odpovedala svoji vlogi v kraljevi družini. Čeprav princa od takrat pogosto opazijo na bližnji plaži, nekdanjo igralko pa na tržnici, se zakonca večinoma držita bolj zase in skrivata zasebno življenje. Kot je za revijo People nedavno povedal njun prijatelj, si ne želita drame in se raje družita v manjših skupinah na njunem domu, kjer se zabavajo ob karaokah in podobnih stvareh. Kot je še razkril prijatelj, naj bi zakonca v bližnji piceriji večkrat naročala pico za domov, Harry pa najbolj uživa ob zrezku s krompirjem in kozarčku piva.

Nekateri zvezdniki, ki živijo v njuni bližini, naj bi si želeli, da bi se bolj vključila v lokalno skupnost, v kateri živijo še Oprah Winfrey, Katy Perry in Jeff Bridges. Kot je povedal kolumnist lokalnega časopisa, se skupnost deli na tiste, ki so kraljevemu paru naklonjeni, in tiste, ki ju zaradi množice paparacev ne marajo najbolj.