Meghan Markle se je pritožila nad komentarji Piersa Morgana

Novinar in voditeljPiers Morgan je kritiziral intervju Meghan Markle z voditeljico Oprah Winfrey in dejal, "da ji ni verjel niti besede". Potem ko je v oddaji Good Morning Britain izrazil svoje mnenje in odvihral iz studia, je dal odpoved, njegovo odpoved pa je sprejel tudi televizijski program ITV.

"Po razpravah s televizijskim kanalom ITV se je Piers Morgan odločil, da je zdaj napočil čas, da zapusti Good Morning Britain," so sporočili iz britanske mreže. "ITV je sprejel njegovo odločitev in nima več česa dodati."