Meghan Markle se je udeležila prvega podkasta brez ličil in v trenirki

Meghan Markle se je udeležila prvega intervjuja v podkastu in to v posebnem slogu – brez ličil in v trenirki. Vojvodinja Susseška se je usedla s prijateljico in voditeljico Jamie Kern Lima. Slednja je v objavi na Instagramu napisala: "Odločili sva se, da bova epizodo posneli tako, kot preživljava večino časa skupaj – brez ličil, v trenirkah in udobno nameščeni v teh dveh gugalnih stolih, ki ju imam doma." Na samem začetku epizode je Lima priznala: "Od tisočih oddaj nisem bila niti enkrat brez ličil." Marklova pa je v smehu dejala: "Misliš, da sem bila jaz?"