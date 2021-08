Meghan Markle se ni odzvala na rojstnodnevno darilo očeta Thomasa

Ponovni poskus Thomasa Markla , da bi se zbližal z odtujeno hčerjo Meghan Markle , ni bil uspešen. 77-letnik ji je ob 40. rojstnem dnevu na dom v Montecitu poslal velik šopek rdečih vrtnic, v katerem sta dve vrtnici rumene barve predstavljali njegova vnuka, in voščilnico, v kateri je pisalo: "Želim ti vse najboljše za tvoj rojstni dan in veliko dobrih dni."

Ameriškemu TMZ-ju je kasneje povedal, da se Meghan na darilo ni odzvala, a da je to vseeno "v redu". Thomas je sicer že večkrat povedal, da želi spoznati svoja vnuka, dveletnega Archieja in novorojenko Lilibet Diano, a se to do zdaj zaradi njegovih preteklih dejanj še ni zgodilo.