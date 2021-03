Meghan Markle se sooča z obtožbami o nadlegovanju osebja

Vojvodinja susseška Meghan Markle naj bi po pričanju nekdanjih uslužbencev v palači, kjer sta s princem Harryem živela, preden sta se umaknila od kraljeve družine, nadlegovala zaposleno osebje.

Viri so za častnik The Times of London razkrili, da naj bi bivša igralka s svojimi besedami in dejanji osebje v palači velikokrat spravila celo v solze. Kraljevi par je v Kensingtonski palači živel od maja leta 2018.