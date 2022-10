Meghan Markle se vrača z novimi epizodami pogovorne oddaje

Spletna pretočna glasbena platforma, na kateri je pogovorna oddaja, ki jo vodi Meghan Markle, na voljo, je sporočila, da se z novimi epizodami vrača 4. oktobra. Vojvodinja se je za premor odločila po smrti kraljice Elizabete II., ki je umrla 8. septembra, stara 96 let. Meghan in Harry sta bila v tistem času na delovnem obisku v Evropi, a sta ga zaradi smrti v družini podaljšala do kraljičinega pogreba, ki je bil 19. septembra.