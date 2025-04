Meghan Markle serije ni snemala v svoji kuhinji. Zakaj?

Oddajo so po poročanju Varietyja snemali na bližnji kmetiji v Montecitu v zvezni državi Kaliforniji. Kmetija je v lasti sosedov Meghan in princa Harryja, Toma in Sherrie Cipolle. Na dogodku Time100 je Meghan razkrila, zakaj oddaje ni posnela v svojem domu.

"Imam otroka, ki prihajata domov spat, in 80 ljudi v kuhinji ni ravno spomin iz otroštva, ki bi ga želela poustvariti," je dejala Meghan, ki ima skupaj s Harryjem petletnega Archieja in triletno Lilibet. "Res sva imela srečo, da sva našla nekaj v bližini," je še dodala.