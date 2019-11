Meghan Markle si ne želi, da bi jo ljudje imeli radi

Po poročanju tujih medijev je vojvodinja Meghan Markle kmalu po prekinitvi medijskega molka v enem od redkih intervjujev za medijsko hišo The Telegraph priznala, da si v resnici ne želi, da bi jo ljudje imeli radi. Pojasnila je, da bi bila v resnici veliko raje spoštovana in uslišana kot pa ljubljena, predvsem v trenutkih javnih nastopov, ko beseda v večini primerov teče o resni in aktualni problematiki – kot je denimo ozaveščanje o duševnem zdravju.

Svojo izjavo je potrdila tudi z govorom ob obisku neprofitne organizacije Luminary Bakery, kjer je dejala:''Danes prehitro podležemo potrebi, da se vse stvari zgodijo v trenutku, ko si to zaželimo. Živimo v kulturi bliskovitih menjav, hitrih popravkov ... A ljudje nismo predmeti, potrebni popravil. Smo ranjena bitja, ki potrebujejo nego in zdravljenje, za to pa je potreben čas.''

Njena želja po uslišanosti in razumevanju se je na nek način prenesla tudi na njenega soproga, princa Harryja. Slednji je bil namreč v preteklosti do javnosti precej zaprt in zadržan – vsaj, kar zadeva nekatera najtemačnejša in najbolj boleča obdobja njegovega življenja. Odkar se je poročil z Meghan, pa je tudi sam začel pogosteje govoriti o nekaterih duševnih travmah in večkrat je javno spregovoril o čustvenih bitkah, ki jih je bil po izgubi mame.