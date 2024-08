Meghan Markle si želi, da princ Harry opusti tožbe glede varovanja.

Vojvoda susseški je bil v zadnjih letih vpleten v številne sodne bitke, kot pravijo številni viru blizu princa, pa mu je najpomembnejša tista, ki v kateri se bori za varnost svoje družine. Vse od leta 2020, ko je bila njemu in njegovi družini odvzeta pravica, da jih varujejo pripadniki metropolitanske policije, se na sodišču bori, da bi se to spremenilo v prvotno stanje. V začetku leta je izgubil tožbo, s katero naj bi ponovno pridobil varovanje, ki bi ga plačevali davkoplačevalci, a se na odločitev sodišča namerava pritožiti.

"Želi si, da bi se osvobodil vsega tega, a se zaveda, da zaradi tega, kar je sam preživel in ljubezni do nje ter otrok, ne more. Želi si, da bi živel v svetu, kjer ne bi bil obremenjen s temi stvarmi," je povedal eden od njunih nekdanjih zaposlenih.

Kot trdijo viri blizu Harryja, ta verjame, da ima njegov oče moč, da stvari spremeni in mu ponovno omogoči varovanje, kar naj bi še poglobilo njun spor, a po trditvah virov iz Buckinghamske palače, prinčeva pričakovanja niso realna. Prav zaradi tega so se odnosi med odtujenim sinom in očetom še bolj ohladili, kralja pa naj bi se zavil v molk in je prekinil stike z mlajšim od sinov.

"Razume, kaj pomeni, da trenutno ni dosegljiv. Na njegove klice ne odgovarja. Poskušal ga je kontaktirati in se pozanimati o njegovem zdravju, a tudi na te klice ne odgovarja," je povedal vir blizu Harryja.

Harry se zelo boji za varnost svoje družine, ob tem pa pogosto omenja materino nesrečo, v kateri je zaradi zasledovanja uličnih fotografov leta 1997 v Parizu izgubila življenje. "Kot oče in mož je Harry odločen, da naredi vse, da se zgodovina ne bi ponovila," je povedal vir in dodal, da bi rešitev te težave pomagala tudi pri izboljšanju odnosa med njim in kraljem. "Nič ga ne bi bolj osrečilo, kot ponovno obuditi odnos z očetom," je še povedal Harryjev prijatelj.