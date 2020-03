Meghan Markle so povabili na prestižni Met Gala dogodek

Ko sta Meghan Markle in princHarry javila, da ne želita biti več ožji del britanske kraljeve družine, se je Meghan znova odprla pot v Hollywood. Po pisanju ameriških medijev se jevojvodinja že aktivno podala na lov za primerno vlogo.

Ker Meghan ni več vezana na strog protokol kraljeve družine, so ji tako odprta mnogotera vrata. Tako zdaj tuji mediji pišejo, da so si vojvodinjo zaželeli tudi na prireditvi Met Gala, ki je eden od najbolj modnih večerov v letu, na katerega so povabljena najbolj znana imena iz šovbiznisa.