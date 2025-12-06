Meghan Markle stopila v stik z odtujenim očetom, ki so mu amputirali nogo

Odtujeni oče Meghan Markle je pred dnevi prestal nujno operacijo, pri kateri so mu amputirali nogo. Kot je za ameriške medije potrdil vojvodinjin tiskovni predstavnik, je ta po novici stopila v stik s Thomasom, podrobnosti pa ni razkril. Znano je, da sta nekdanja igralka in njen oče v slabih medsebojnih odnosih, ki so se po njeni poroki s princem in selitvi v Kalifornijo še poslabšali.

Meghan Markle je stopila v stik z odtujenim očetom Thomasom Marklom, potem ko je ta prestal nujno operacijo, pri kateri so mu amputirali nogo. "Potrdim lahko, da je kontaktirala očeta," je v izjavi za medije potrdil vojvodinjin tiskovni predstavnik. Očetu nekdanje igralke so pred dnevi pod kolenom amputirali levo nogo, saj je krvni strdek preprečeval dotok krvi vanjo.

Thomas Markle in Meghan Markle FOTO: Profimedia icon-expand

Kot je povedal 81-letnikov sin Thomas Markle mlajši, so očeta operirali na Filipinih. "Moj oče je zelo pogumen. Njegova noga je postala modra in nato še črna. Vse se je zgodilo zelo hitro," je povedal v izjavi za Daily Mail. Zdravniško osebje se je po preiskavah odločilo, da je potreben poseg, ki je trajal tri ure. Upokojenega oblikovalca svetlobe so zato nemudoma prepeljali v bolnišnico v Cebu, kjer je prestal operacijo. Kot je povedal njegov sin, družina ni imela besede pri odločitvi, saj je bilo ogroženo Thomasovo življenje.