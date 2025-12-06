Meghan Markle stopila v stik z odtujenim očetom, ki so mu amputirali nogo

Meghan Markle je stopila v stik z odtujenim očetom Thomasom Marklom, potem ko je ta prestal nujno operacijo, pri kateri so mu amputirali nogo. "Potrdim lahko, da je kontaktirala očeta," je v izjavi za medije potrdil vojvodinjin tiskovni predstavnik. Očetu nekdanje igralke so pred dnevi pod kolenom amputirali levo nogo, saj je krvni strdek preprečeval dotok krvi vanjo.
Kot je povedal 81-letnikov sin Thomas Markle mlajši, so očeta operirali na Filipinih. "Moj oče je zelo pogumen. Njegova noga je postala modra in nato še črna. Vse se je zgodilo zelo hitro," je povedal v izjavi za Daily Mail. Zdravniško osebje se je po preiskavah odločilo, da je potreben poseg, ki je trajal tri ure.
Upokojenega oblikovalca svetlobe so zato nemudoma prepeljali v bolnišnico v Cebu, kjer je prestal operacijo. Kot je povedal njegov sin, družina ni imela besede pri odločitvi, saj je bilo ogroženo Thomasovo življenje.
"Zdravniki so zelo zaskrbljeni. Eden od njih je dejal, da bo naslednjih nekaj dni kritičnih. Pod kolenom so mu amputirali levo nogo. Bali so se, da bi se razvila infekcija, sepsa ali gangrena. Tkivo je bilo črno in je umiralo," je še povedal sin. Markle starejši je bil po operaciji prepeljan na oddelek za intenzivno nego, kjer okreva.
Oglasila se je tudi Meghanina polsestra Samantha Markle, ki je izrazila upanje, da bo oče prebrodil stres, ki ga je povzročila operacija. "Moj oče je preživel dva srčna zastoja, kap in potres. Upam, da se bo izvlekel iz tega," je dejala.
Markle ima Meghan iz zakona z Dorio Ragland, Samantho in Thomasa mlajšega pa s prvo ženo Roslyn Markle. Poroko najmlajše hčerke s princem je zamudil zaradi operacije na srcu. Leta 2022 je doživel kap.
