Meghan Markle toži še dva britanska medija

Marklova trdi, da sta si omenjena tabloida izmislila več zgodb, s katerimi sta namerno negativno orisala njo in njeno življenje. Med takšnimi zgodbami so bila tudi poročanja o tem, da sta Meghan in princ Harry med obnovo doma v Frogmore Cottageu v kopalnici postavila bakreno kad, vredno skoraj 6.000 evrov, da sta več kot 500.000 evrov namenila za zvočno izolacijo doma v Windsorju, da sta v domu postavila joga studio in orožarno, pred domom pa novo teniško igrišče – vse to pa naj bi, po pisanju omenjenih medijev, storila na račun davkoplačevalcev.

Medij E!News, ki je prejel informacije o novi sodni dokumentaciji iz trajajoče tožbe, ki jo je Meghan Markle pred časom vložila zoper nekaterih britanskih tabloidov, poroča, da vojvodinja zdaj toži tudi medija The Daily Mailin Mail on Sunday.

Meghan Markle trdi, da so poročanja medijev The Daily Mail in Mail on Sunday lažna in ustvarjena z namenom, da bi negativno orisala njo in njeno življenje.

E!News je izvedel, da vojvodinja susekška v novi sodni dokumentaciji zatrjuje, da nič od zgoraj navedenega ni res in da s soprogom nista vgradila omenjenih luksuznih dodatkov, še manj pa zapravila toliko denarja. Poleg tega se je na omenjena medija spravila s trditvijo, da so priredili informacije o vsebini pisem, ki jih je izmenjala s svojim očetom in da so prikazali le fragmente resnične vsebine, medtem, ko so si preostalo zgodbo izmislili.

Mail on Sunday je pred časom poročal tudi o Meghanini zabavi pred rojstvom otroka, za katero naj bi zapravila skoraj 350.000 evrov in na katero ni povabila svoje mame Dorie Ragland. Vojvodinjini odvetniki so poročanje omenjenega medija označili za izmišljotino in pojasnili: ''Zabava pred rojstvom otroka (ki je v resnici stala le delček zneska, ki ga je navedel Mail on Sunday), je bila organizirana s strani ene od Meghaninih najboljših prijateljic z univerze. Povabljenih je bilo 15 gostov, med katerimi so bili vsi njeni dolgoletni in zelo dobri prijatelji.''

Vse stroške v primeru tožbe zoper britanskega rumenega tiska bosta kraljeva zakonca financirala iz svojega žepa, znesek od potencialne odškodnine pa bosta namenila dobrodelni organizaciji, ki se ukvarja s problematiko nasilja, nadlegovanja in ustrahovanja.