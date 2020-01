Meghan Markle uživa na 'svobodi'

Medtem ko je princ Harry še vedno v Veliki Britaniji, njegova žena Meghan Markle že dober teden s sinom živi v Kanadi. Nekdanja igralka se je odpeljala na letališče, mediji pa so takoj začeli spraševati, kakšen je bil namen njene poti, da je sama prijela za volan.

Princ Harry in Meghan Markle sta se ločila od kraljeve družine. FOTO: Profimedia

Potem ko so iz dvora kraljice Elizabete II. sporočili, da je družina dosegla dogovor glede prihodnjega odnosas princem Harryjem inMeghan Markle, in sicer bosta še naprej lahko uporabljala naziva vojvoda in vojvodinja Susseška, vendar nič več "njegova/njena kraljeva visokost", se bosta zakonca zdaj lahko posvetila svojemu življenju. Trenutno sta princ Harry in Meghan Markle ločena, saj se nekdanja igralka mudi v Kanadi. Paparaci so jo ujeli v objektiv med vožnjo avtomobila znamke Land Rover Discovery, in sicer na poti na letališče Victoria International Airport. Glede na posnete fotografije je bila Meghan videti srečna in ji, kot kaže, trenutno nič ne manjka. Ob njej na prvi pogled sicer ni bilo videti njenega sina Archija, ki ga očitno za zdaj še skriva pred očmi javnosti.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

38-letnica, ki je večinoma svoj pogled skrivala za sončnimi očali, je šla na letališče, kjer je pričakala svojo dobro prijateljico Heather Dorak,učiteljico pilatesa, redna obiskovalka njenega studia v Los Angelesu pa je bila pred časom tudi Meghan. Spomnimo, da sta bila Heather in njen možMatt Cohen med svati na kraljevi poroki Meghan in Harryja leta 2018.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Meghan je imela v zadnjih tednih v Kanadi kar nekaj obiskov svojih dobrih prijateljev. V času lanskih novoletnih praznikov sta se Harryja in Meghan odpravila na sprehod, kjer se jima je pridružila tudi Meghanina nekdnaja soigralka v seriji Nepremagljivi dvojec (Suits)Abigail Spencer. V Torontu živi tudi Meghanina dobra prijateljica Jessica Mulroney, ki je popazila na malega Archieja, medtem ko sta njegova starša odpotovala pred dnevi odpotovala v Anglijo.

Thomas Markle FOTO: Profimedia

Oglasil se je oče Meghan Markle: Moja hčerka in Harry sta degradirala kraljevo družino Thomas Markle je za program Channel 5 dejal, da sta njegova hčerka Meghan in njen mož "izgubljeni duši", medtem ko se pripravljata, da si bosta začrtala novo pot. Spomnimo: odnos med Thomasom in Meghan je že nekaj let zelo napet, saj ta ni prišel niti na hčerkino poroko, uradno sicer zaradi slabšega zdravja. In nekateri so prepričani, da nista govorila vse od takrat. "Ko sta se poročila, sta prevzela obveznost in obveznost je, da bosta del kraljeve družine in da jo bosta zastopata," je dejal gospod Markle in dodal, da bi bilo "neumno", če tega ne bi storila. "To je ena največjih najdlje obstoječih institucij doslej. Uničujeta jo, degradirata, obnašata se, kot da jima je zanjo vseeno - Tega ne bi smela početi." Zakonca je označil še za izgubljeni duši in navrgel, da kraljevo družino spreminjata v Walmart s krono (op.a., Otočani kraljevo družino imenujejo firma). Dokumentarec, ki ga je 75-letni Thomas posnel na svojem domu v Mehiki, bo predvidoma izšel kmalu.

Meghan Markle FOTO: Profimedia