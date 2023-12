Meghan Markle v bizarnem oglasu za kavo zaigrala pripravnico

Meghan Markle se je vrnila v igralske vrste, a z novo 'vlogo' ni navdušila. Vojvodinja, ki je zaslovela z vlogo v seriji Nepremagljivi dvojec , je v oglasu za znamko kave nastopila v vlogi nadobudne in delovne pripravnice, ki zlaga škatle, pripravlja tople napitke in dela na računalniku v digitalnem oddelku, a je bila 42-letnica kmalu po objavi oglasa že deležna številnih kritik.

Kmalu po objavi se je v razdelku s komentarji oglasilo veliko sledilcev, ki so Meghan kritizirali za njeno novo vlogo, v kateri se je pojavila tri leta po tem, ko sta se s princem Harryjem odpovedala svojima uradnima vlogama v kraljevi družini in se preselila v Kalifornijo. "Ugibam, da tako ona naredi tisto eno uro na teden, ko je v službi. Od predstavnice nekdanje kraljice do delavke. Kako nizko je padla. Všeč mi je to," je zapisal eden od komentatorjev.

Spet drugi pa je nesramno pripomnil: "Vojvodinja Instagrama, kakšen padec s prestola." Njeno novo 'vlogo' in nastop so označili tudi za obup in nesmisel. "Iz palače do tega," pa je pripisal še en komentator, ki ji ni preveč naklonjen.

Seveda so se našli tudi tisti, ki so Meghan stopili v bran in se jim je posnetek zdel prikupen in smešen, veseli pa so tudi njene vrnitve v igralske vode, saj po njihovem mnenju tja tudi spada.

Da se je vojvodinja pojavila v oglasu, ni naključje, saj je tudi sama investirala v podjetje in je redna uporabnica njihove kave. "Pred tremi leti se je vse spremenilo," je v videoposnetku, ki so ga objavili februarja, dejala Mendoza, kamera pa pokaže Meghan, ki pije njihovo kavo."Nihče drug kot Meghan, vojvodinja Susseška, je začela piti našo kavo," je takrat še dodala izvršna direktorica podjetja.