Meghan Markle v oddaji Ellen dejala, da princ Harry obožuje življenje v Kaliforniji

"Preživeli smo veliko časa doma," je o preteklem pandemičnem obdobju dejala Meghan. "Srečni smo," je še dodala vojvodinja, ki je sodelovala tudi v potegavščinah, ki so za Ellenino oddajo običajne, v njih pa so že sodelovali nekateri zvezdniki. Voditeljica oddaje ji je preko slušalke sporočala navodila, Meghan pa je izvajala ukaze. Žena angleškega princa si je tako na ulici v studijskem kompleksu v Los Angelesu na sredini čela držala kristal, pila iz stekleničke za otroke in pripovedovala šale, ki niso bile smešne.

"Opazovati Harryja kot očeta je najlepša stvar," je dejala Meghan in dodala, da njun sin Archie uživa v vlogi starejšega brata. "Nekdo nama je s Harryjem nekoč povedal, da je imeti enega otroka hobi, šele ko imaš dva otroka, pa lahko rečeš, da je to pravo starševstvo," je še povedala 40-letnica. "Takrat sva se šele zavedala, da vsi govorijo samo o drugem otroku, ne pa o tem, kako je starejšemu otroku, ki mora sprejeti novo družinsko dinamiko," je razglabljala vojvodinja.

Ob tem se je dotaknila tudi starševskih pravic v Združenih državah, saj si želi, da bi se na tem področju zgodile določene spremembe. Izpostavila je, da je to edina bogata država, ki nima zakonsko urejenega starševskega dopusta: "Vsi vedo, kako težko in pomembno je, da družina prvih nekaj tednov ali celo mesecev preživi skupaj. To pri nas ni urejeno, zato si bom v prihodnje tudi sama prizadevala, da se stvari na tem področju spremenijo, še posebej sedaj, ko sem to tudi sama izkusila in sem mati dveh otrok."

Meghanin zadnji televizijski intervju je bil marca z voditeljico Oprah, s katerim sta s princem Harryjem povzročila velik razdor v kraljevi družini. Vojvodinja je takrat dejala, da se počuti osvobojeno, da lahko končno izrazi svoje mnenje in se ne ozira na protokol kraljeve družine.