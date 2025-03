Meghan Markle v središču drame: ali zavaja sledilce in vafljev ni spekla sama?

"To me sploh ne bi presenetilo. Trud, ki ga vloži v uprizarjanje tudi najpreprostejših reči, je impresiven. Predstavljajte si, da bi šla čez vse to samo zato, da bi ponaredila vaflje," je na družbenem omrežju X zapisal eden od uporabnikov.

Zdaj pa je Meghan – prav zaradi objave na Instagramu – pristala v središču nove drame. Pozorna očesa so namreč opozorila, da bi vojvodinja svoje sledilce lahko zavajala. Ob dnevu svetega Patrika je delila pripravo zeleno obarvane mase, ki jo je kasneje vlila v napravo za peko vafljev. A vaflji, ki jih je kasneje posnela servirane in lično pripravljene, niso bili enake oblike kot v napravi. "Za otroka ..." je zapisala na družbenem omrežju.

A kot poroča Page Six, naj pečeni vaflji ne bi bili nujno kupljeni. Zvezdnica naj bi za pripravo uporabila dve različni napravi – eno za otroke ter drugo zanjo in princa Harryja. Meghan je namreč objavila fotografijo krožnika, na katerem so vaflji zanjo in za Harryja.

Meghan je pred mesecem dni preimenovala svojo znamko, ki jo je sicer lansirala že lani. Za novo ime je izbrala podpis, ki ga je bilo moč opaziti že pod več objavami na družbenih omrežjih – As ever (kot vedno, op. a.). Na uradni spletni strani je zdaj objavila nekaj prvih izdelkov, ki bodo na voljo še letos spomladi. Med njimi so marmelade, čaji in vnaprej pripravljene zmesi za palačinke.