Meghan Markle v svojem domu gostila Hilary Clinton

''Hilary in Meghan se medsebojno cenita in občudujeta, njuno srečanje je bilo prijetne in tople narave,'' je za tuje medije razkril vir blizu kraljevemu paru. Njuno poznanstvo seže že v čas, ko je bila Meghan stara 11 let. Takrat se je namreč na Hilary obrnila pisno in jo prosila, naj na velikih ekranih prepove predvajanje oglasa za detergent, ki je bil po njenem mnenju seksistične narave.

Nekdanja prva dama je za BBC pred kratkim povedala, kaj si misli o vojvodinji susekški in priznala:''Moj bog, rada bi jo objela. Kot mama imam potrebo po tem, da bi jo stisnila k sebi. Rada bi ji povedala, naj bo močna in naj ne dovoli, da bi jo grdi komentarji potrli. Naj vztraja in dela tisto, kar se ji zdi pravilno. Je neverjetna mlada ženska z neverjetno življenjsko zgodbo. Utrla si je svojo pot in se postavila zase.''Obenem je delila mnenje, da bi se vojvodinja verjetno lažje prebila čez vse pritiske, če bi se z njimi spoprijela s ''humorjem in delnim odklonom'' ter dodala: ''A to kar prestaja, še zdaleč ni enostavno in mislim, da si zasluži nekaj boljšega.''