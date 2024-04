Meghan Markle: V Združenem Kraljestvu se počutim nezaželeno

Maghan Markle se počuti nezaželeno v Združenem kraljestvu in se boji, da bo vrnitev v Anglijo polna tesnobe. Zaradi tega bo princ Harry moral sprejeti težke odločitve v zvezi z vrnitvijo v domovino. Sam se želi vrniti nazaj v svoje kraljestvo, da bi se udeležil bogoslužja ob 10. obletnici iger Invictus v katedrali svetega Pavla, ki bo potekalo 8. maja. Njegova soproga pa trenutno menda še ni prepričana ali se mu bo z otrokoma, Archiejem in Lilibet na potovanju, zaradi varnostnih razlogov pridružila. Vir blizu družine pravi, da njene strahove povečuje tesnoba pred ponovnim javnim nastopanjem v Združenem kraljestvu.

Čeprav ni uradno potrjeno, je Harry naveden kot gost, medtem ko je Meghanina udeležba označena kot TBC (bo še potrjena). Zdi se, da bo nekdanji član kraljeve družine, Združene države Amerike zapustil sam, saj se menda oba bojita za varnost svojih otrok v njegovi domovini. V primeru, da bi vojvoda lahko razveljavil sodbo notranjega ministra, ki pravi, da ni več upravičen do policijske zaščite v Združenem kraljestvu, bi bilo možno, da bodo pot čez ocean prečkali skupaj. Vlada zagovarja svojo odločitev, zavrnitve zahtevka princa Harryja glede njegovih varnostnih dogovorov. Odvetniki ministrstva za notranje zadeve so prepričani, da kljub temu, da vojvoda ni več del skupine, katere "varnostni položaj" redno preverjajo pristojni, bi ga lahko v ustreznih okoliščinah ponovno vključili.

Princ si naj ne bi več želel potovati sam, saj bi rad imel celotno družino ob sebi. Obenem bi tako lahko obiskali svojo britansko družino in okrepili svoje odnose. 39-letnika naj bi sicer skrbelo, da se trenutno preveč dogaja v ozadju, da bi bilo to mogoče. "Tako Harry kot Meghan sta nameravala priti v Združeno kraljestvo, vendar je po oznanitvi časa in kraja dogodka Meghan začela ponovno razmišljati o tej zamisli," so zatrdili viri. Po besedah poznavalca je prvotni načrt obiska para vključeval polet v Združeno kraljestvo 7. maja, kjer bi bivala na nerazkriti lokaciji teden dni, preden se vrneta v Kalifornijo. Nameravali so se udeležiti obletnice, nato pa ostati še nekaj dni, da bi se otroci lahko srečali s člani kraljeve družine.