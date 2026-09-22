Meghan Markle v Združenem kraljestvu že našla družbo drugih zvezdnic

Meghan Markle so znova opazili v javnosti. Po tem, ko naj bi se družila v zasebnem klubu z drugimi mamicami, je vojvodinja družbo poiskala v krogu, ki ji je bolj domač – z nekdanjo voditeljico pogovorne oddaje Ellen DeGeneres in njeno ženo Portio de Rossi, ki sta pred časom zapustili Hollywood in se preselili na Otok.

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To je prvič, da se je zvezdnica pojavila v javnosti, odkar se je s Harryjem in otrokoma preselila, tokrat pa so jo ujeli tudi v objektiv. Trojica je klepetala in se smejala v enem od lokalnih pubov, ki se nahaja v stavbi iz 18. stoletja. Kot je dejal očividec, pa se je vojvodinja od 68-letne voditeljice in njene 53-letne žene poslovila tudi z mahanjem, preden ju je zapustila.

Kot je znano, sta nekdanja igralka in voditeljica nekdaj priljubljene pogovorne oddaje dolgoletni prijateljici, vojvodinja pa se je celo udeležila slovesnosti, na kateri sta Ellen in Portia leta 2023 obnovili poročne zaobljube. Par se je leto pozneje preselil v Anglijo.