Meghan Markle: Včasih se ne uspeš pokazati v najboljši luči

Žena princa Harryja je po poročanju revije Page Six pred kratkim pohvalila nedavne uspehe svojega podjetja As Ever. Izdelki, ki jih je na novo predstavila, so bili hitro razprodani. "To mi je povedalo, da stranke - ljudje - verjamejo vame in v to vizijo. To je vse, kar si kot ustanovitelj resnično želiš," je dejala in dodala, da ji je to dokazalo, da je bilo vredno vložiti toliko truda.