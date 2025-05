Meghan Markle: Vse najboljše, najin sin, naše sonce

Markle se je nato zahvalila za vso ljubezen, molitve in tople želje, ki jih je prejel njen prvorojenec. "Šest let ima! Kam je šel čas?" je še zapisala in dodala: "In vsem, ki ste z nami praznovali na njegovi zabavi prejšnji vikend, hvala, ker ste njegov rojstni dan naredili tako neverjetno posebnega."

43-letna vojvodinja sussekška je svojega sinčka rodila maja 2019, leto po prestižni poroki s princem Harryjem, ko sta bila s soprogom še aktivna člana kraljeve družine. Leto kasneje sta jih opustila in se preselila čez lužo. Zdaj prebivata v vili v Montecitu v Kaliforniji s svojima otrokoma, leta 2021 sta se namreč razveselila še hčerke, princese Lilibet.