Meghan Markle z donacijo oblačil in kozmetike pomagala kalifornijskim dekletom

Kljub temu, da mnogi dvomijo v dobroto vojvodinje Meghan Markle, ki je tudi sama priskočila na pomoč prizadetim v kalifornijskih požarih, pa nekdanja igralka še naprej nudi podporo prizadetim v požarih, ki divjajo v Los Angelesu. 43-letnica je kot prostovoljka pomagala organizaciji, katere glavni cilj so najstnice, ki jim je donirala oblačila in kozmetične produkte.

Meghan Markle še naprej pomaga prizadetim v požarih, ki divjajo po losangeleških soseskah. 43-letna vojvodinja je kot prostovoljka pomagala dobrodelni organizaciji Altadena Teen Girls, ki jo je ustanovila 14-letna Avery Colvert, osredotoča pa se na pomoč najstnicam.

Meghan Markle vse, odkar je prvič zagorelo, nudi pomoč prizadetim someščanom.

Nekdanja igralka je za dekleta donirala oblačila in kozmetične produkte, pomagala pa je tudi z organizacijo kosila za prostovoljce. Opazili so jo, ko je klepetala z družinami in pomagala pri razvrščanju podarjenih stvari za najstnice. Zvezdnica se je izogibala kameram in fotografskim bliskavicam. Colvert, ki je ustanoviteljica organizacije, je za Los Angeles Times dejala, da si želi pomagati dekletom, ki so v požarih izgubila dom, da bi se znova počutile kot one in znova našle samozavest. Njen cilj je bil zbrati oblačila, osebne predmete in kozmetične produkte, ki bi jim olajšali vsakodnevno rutino v teh težkih okoliščinah.

Meghan Markle in princ Harry sta za prizadete v požarih donirala finančna sredstva in osnovne potrebščine.

Organizacijo so podprle tudi druge zvezdnice, med njimi Paris Hilton, Charli XCX, Max Greenfield in Meghanina dobra prijateljica Mindy Kaling. Vojvodinja in njen mož, princ Harry, sta za lokalno organizacijo namenila tudi finančna sredstva, znesek pa javnosti ni znan. Zakonca sta se povezala tudi z organizacijo, ki je poskrbela za obroke reševalcem in prizadetim v požarih, pomoč pa nudita že od prvega dne, ko je 7. januarja prvič zagorelo. O njuni podpori je spregovoril tudi župan okrožja Pasadena, Victor Gordo, ki je dejal, da so ljudje veseli, da ju vidijo, pomagala pa naj bi tudi dvigniti razpoloženje reševalcev."Želita pomagati, koliko le lahko. Obiskali smo nekaj prizadetih družin v Pasadeni in Altadeni. Vzela sta si čas, da sta spoznala tiste, ki so izgubili vse, in z njimi preživela nekaj časa. Sta zelo skrbna človeka, ki ju skrbi za prijatelje in sosede," je povedal.