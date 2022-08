Meghan Markle: Za odpuščanje je potrebnega veliko truda

"Potrebnega je veliko truda, da nekomu odpustiš. Res sem se aktivno potrudila, saj sedaj vem, da lahko vse povem," je povedala in spregovorila še o moževem odnosu z njegovim očetom, princem Charlesom . Novinarka Alison P. Davis jo je povprašala tudi o tožbi, v kateri je britanski tabloid Mail on Sunday tožila zaradi vdora v zasebnost, vojvodinja pa ji je odgovorila: "Harry mi je dejal, da je v tem procesu izgubil očeta. Ne bi bilo potrebno, da se njim zgodi enako, kot se je zgodilo meni, a to je njegova odločitev."

Davisova, ki je v preteklosti že intervjuvala zvezdnike kot sta Jada Pinkett Smith in Lena Dunham , je Meghan vprašala, ali meni, da še obstaja možnost za odpuščanje med njo in kraljevo družino ter njenimi svojci. Vojvodinja je odgovorila: "Menim, da je odpuščanje zelo pomembno. Potrebne je veliko več energije, da nekomu ne odpustiš. Hkrati pa je potrebnega veliko truda za odpuščanje. Sama sem se res potrudila, še posebej sedaj, ko vem, da lahko vse povem."

Vojvodinja je v intervjuju razkrila še, da jo je bilo strah, da bi bil njen sin Archie preveč izpostavljen v medijih, če bi ostali v Združenem kraljestvu. Motilo jo je tudi, da ni imela nobenega nadzora nad objavo družinskih fotografij, ko je še bila aktivna članica kraljeve družine in dodala, da so že s svojim obstojem motili dinamiko v hiearhiji. Meghan Markle je razkrila še, da razmišlja o vrnitvi na družbeno omrežje Instagram.

Z novinarko pa je spregovoril tudi princ Harry, ki je izpostavil prepričanje, da drugi člani kraljeve družine ne bi bili sposobni skupaj živeti in delati, tako kot to počneta on in njegova žena. V posebnem članku je Davisova opisala, da Harry in Meghan svoje podjetje Archewell vodita iz domače pisarne, v kateri si delita mizo.