Meghan Markle zmagala v boju s časnikom, identitete prijateljic ne bodo izdali

Sodnik Mar Warby je razsodil, da bo anonimnost petih prijateljic Meghan Markle vsaj za zdaj ostala zaščitena. Ženske, ki so bile vključene v intervju v reviji US magazin, ostajajo anonimne. Marklova je namreč na sodišče naslovila prošnjo, s katero je želela založniku Associated Newspapers preprečiti javno imenovanje teh petih žensk. Do grožnje o razkrivanju imen je prišlo, potem ko se je Meghan spustila v tožbo tabloida Mail on Sunday zaradi objavljenega odlomka pisma, ki ga je naslovila na svojega očeta Thomasa Markla leta 2018. Toži jih zaradi kršitve avtorskih pravic in zlorabe zasebnih podatkov.

Intervju s petimi prijateljicami je bil objavljen lani, v njem pa so spregovorile o medijskih napadih na Meghan. V delu prispevka so bile zapisane besede ene od prijateljic, ki je povzela počutje vojvodinje: "Govorila je tudi z očetom in mu priznala, da ima zlomljeno srce. Da ga ima rada. Da ima samo enega očeta. Prosila ga je, naj preneha napade v medijih, da bi lahko potem končno popravila njun odnos." Imena vseh petih so bila v zaupnosti predana tudi sodniku in časniku z namenom njihove zaščite. Vojvodinja Sussekška je potrdila, da se ni zavedala dejanj svojih prijateljic in da nikakor ni bila vpletena v njihove izjave. Njeni odvetniki, ki so pet oseb poimenovali s črkami od A do E, pa so zahtevali, da ženske ostanejo anonimne, saj so vse mamice majhnih otrok in bi jih globoko prizadela neželena pozornost novinarjev.