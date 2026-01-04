Naslovnica
Tuja scena

Meghan McCain povila tretjega otroka

Los Angles, 04. 01. 2026 14.44 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Meghan McCain

Meghan McCain, nekdanja sovoditeljica oddaje The View in hčerka pokojnega ameriškega senatorja Johna McCaina, se je razveselila prihoda tretjega otroka. S soprogom Benom Domenechom sta povila sina Ransoma. 41-letnica je veselo novico sporočila na Instagramu, kjer je s sledilci delila fotografijo novorojenčka, ki je na svet prijokal 2. januarja.

"Presrečni smo, da lahko sporočimo, da je naš sin Ransom McCain Domenech končno prispel ob zori 2. januarja," je na Instagramu zapisala Meghan McCain, nekdanja sovoditeljica oddaje The View. "Vsi smo srečni, zdravi in izčrpani. Zelo smo hvaležni neverjetnim zdravnikom in medicinskemu osebju, ki so tako čudovito skrbeli za vse nas."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V nadaljevanju je hčerka pokojnega ameriškega senatorja Johna McCaina zapisala še: "Liberty in Clover sta izjemno navdušena, da imata bratca. Naša družina je preplavljena z blagoslovi, hvala vsem za lepe besede, dobre želje in molitve!" Zapis je zaključila s sporočilom: "Naša družina je uradno petčlanska."

Meghan je s soprogom Benom Domenechom prvo hčerko Liberty povila pred petimi leti, druga potomka Clover pa se je družini pridružila pred dvema letoma. Da po dveh hčerkah pričakuje sina, je McCain razkrila v epizodi svojega podkasta, v kateri je gostila drugo damo Amerike Usho Vance. V pogovoru je priznala, da jo prihod dečka skrbi, prav tako jo skrbi dejstvo, da bo kmalu doma imela tri otroke.

41-letnica je sicer reviji People leta 2023 zaupala, da je srečna, da ima otroke, saj dolgo časa ni vedela, če jih bo lahko sploh imela. "Počutim se tako srečno, da sem trenutno v tem resnično sladkem obdobju svojega življenja. Resnično se trudim živeti v trenutku z njimi in resnično cenim vse, tudi če ni glamurozno."

