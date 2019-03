'Meghan mora spoznati, da ni več središče pozornosti'

Slavna pisateljica in biografinja kraljeve družineAnna Pasternak, ki je ravnokar izdala novo knjigo (tokrat o vojvodinji Wallis Simpson, zaradi katere se je princ Edvard VIII. Britanskileta 1936 odpovedal prestolu), ima nekaj ostrih kritih na novo članico britanske kraljeve družine, Meghan Markle.

"Mislim, da mora Meghan končno dojeti, da kot del kraljeve družine ne more biti hkrati tudi hollywoodska zvezda, življenje v monarhiji namreč zahteva drugačno vedenje. Ne razume, da ne more biti svetovna zvezda na svetovnem odru, najprej je to kraljica, nato sledi Charles, naslednja sta William inKate – oni morajo biti v središču, oni zagotavljajo nadaljevanje monarhije," je v intervju dejala strokovnjakinja za kraljevo družino.

"Hiša Windsor je izredno dobro ohranila svojo kraljevo linijo, medtem ko je veliko evropskih kraljevih družin razpadlo. To jim je uspelo zaradi tega, ker so razumeli, kdo je vedno v središču pozornosti. Toda videti je, da hoče (Meghan) v britansko monarhijo prinesti svoj slog in to na dolgi rok ne bo delovalo," je bila jasna ter dodala, da takšno življenje ni pravljica, vsega ne more imeti: "To bo morala spoznati in sprejeti tudi vse posledice." Za konec je komentirala tudi njeno razkošno zabavo v New Yorku, meni, da je bilo to zelo neokusno od noseče vojvodinje: "Po eni strani govori, da je treba paziti na okolje, recikliranje, nato pa najame zasebno letalo."