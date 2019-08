Meghan naj bi bila naveličana blatenja po medijih

Pred kratkim so mediji Meghan Markle in princa Harryja obtožili hinavščine. Za daljša potovanja naj bi namreč uporabljala privatna letala, po drugi strani pa se goreče zavzemata za izboljšanje stanja okolja. Ker pa je v navadi kraljeve družine, da medijskih obtožb ne komentira, naj bi bila tokrat Meghan razburjena, da se ne sme postaviti zase in za svojo družino.

Po poročanjih tujih medijev, ima Meghan Markle za sabo precej naporen teden. Pred kratkim je javnost razburila vest, da sta s princem Harryjem v samo enajstih dneh štirikrat poletela s privatnim letalom. Toliko prahu pa sta dvignila, ker se zavzeto zavzemata za okoljevarstvo in se je javnosti takšna poteza zdela nekoliko hinavska. Kot ponavadi, se kraljeva zakonca na obtožbe nista odzvala, v bran pa so jima stopili nekateri od njunih slavnih prijateljev, kot sta Ellen DeGeneres in Elton John. Čeprav s tišino kažeta, da se ju navedbe ne dotaknejo, naj bi bila Meghan kar precej razburjena. Vir blizu Meghan je povedal, da jima mediji delajo krivico, še posebej v primerjavi s Kate Middleton, navajajo tuji mediji. Povedal je še, da se vojvodinja Sussekška v Združenem kraljestvu počuti izolirano, jezi pa jo tudi, da nikoli nima priložnosti za obrambo. Meghan Markle FOTO: Profimedia Že pred nekaj časa je povedala, da nikoli ne bere, kaj mediji pišejo o njej. Vir pa je povedal, da so jo zdaj obtožbe zmotile, ker je izgubila glas, s katerim bi se lahko branila. V preteklosti je vedno imela možnost zagovarjanja, zdaj pa ji je to vzeto, ker spada v kraljevo družino. Meghan pa je bila prejšnji mesec na premieri filma Lion King, kjer pa je bil tudi glasbenik Pharrell Williams. Tuji mediji zdaj poročajo, da naj bi Meghan in Pharrell govorila o njenem zakonu s Harryjem in naj bi mu ta na neki točki dejala:"Nič mi ne olajšujejo." Meghan pa je bila prejšnji mesec na premieri filma Lion King, kjer pa je bil tudi glasbenik Pharrell Williams. FOTO: Profimedia