Tuja scena

Meghan objavila fotografijo, na kateri se vidi obraz male Lilibet

Montecito, 15. 02. 2026 10.35 pred 26 minutami 1 min branja 2

Avtor:
K.A.
harry in lilibet

Valentinovo je dan, ki ga večina zvezdnikov izkoristi za objavo fotografij svojih najdražjih in jim tako še dodatno pokaže, kako radi jih imajo. Priložnost je izkoristila tudi Meghan Markle in delila fotografijo princa Harryja z njuno hčerko Lilibet. Na fotografiji je tokrat izjemnoma viden obraz štiriletne deklice, ki jo zakonca sicer skrbno varujeta pred javnostjo.

Meghan Markle se je ob valentinovem odločila razveseliti svoje oboževalce s prav posebno fotografijo. Na Instagramu je objavila utrinek svojega moža princa Harryja in njune prikupne hčerke. Zanimivo je, da se tokrat obraza štiriletne Lilibet ni odločila zakriti, kar je ena od redkih priložnosti, da javnost vidi malo deklico.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Vidva plus Archie ste moji valentinčki za vedno," je zapisala pod simpatično fotografijo, na kateri je deklica v naročju svojega očeta, v roki pa drži rdeče balone. Oblečena je v prikupno rožnato obleko, fotografija pa prikazuje družinsko srečo. Igralka je z objavo svojim sledilcem dovolila redek vpogled v svoje zasebno življenje, saj obraze svojih otrok pogosto skriva pred javnostjo. A očitno je praznik zaljubljencev priložnost, da tudi svet spozna njuno največjo srečo.

Zakonca, ki sta se poročila leta 2018, sta sicer valentinovo praznovala z romantično večerjo v restavraciji Funke na Beverly Hillsu. Kljub številnim obveznostim sta si tako privoščila večer v dvoje in se pustila razvajati. Nekdanja člana kraljeve družine sta lani praznovala sedmo obletnico poroke, kar je 44-letnica prav tako kot valentinovo obeležila na družbenih omrežjih.

Razlagalnik

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor je hčerka princa Harryja in Meghan Markle. Njeno ime je poklon tako kraljici Elizabeti II., ki je imela vzdevek Lilibet, kot tudi njeni prababici Diani, princesi Walesa.

Princ Harry, polno ime Henry Charles Albert David, je član britanske kraljeve družine, mlajši sin kralja Karla III. in pokojne Diane, princese Walesa. Po poroki z Meghan Markle sta se umaknila z vseh kraljevih dolžnosti in se preselila v ZDA, kjer živita s svojima otrokoma, princem Archiejem in princeso Lilibet.

Meghan Markle je ameriška igralka in filantropistka, ki je postala znana po svoji vlogi v televizijski seriji 'Suits'. Leta 2018 se je poročila s princem Harryjem in postala vojvodinja Susseška. Po umiku z kraljevih dolžnosti se je s soprogom preselila v Kalifornijo, kjer se posveča novim poslovnim projektom in dobrodelnim dejavnostim.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Meghan Markle princ Harry Lilibet valentinovo kraljeva družina Invictus Games družinska fotografija

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tomvojo
15. 02. 2026 11.02
Miha, maš prav trikrat noro.
Odgovori
0 0
Miha1999
15. 02. 2026 10.39
Pa to je noro, obraz deklice in to na nedeljo.
Odgovori
+2
2 0
