Meghan objavila fotografijo, na kateri se vidi obraz male Lilibet

Meghan Markle se je ob valentinovem odločila razveseliti svoje oboževalce s prav posebno fotografijo. Na Instagramu je objavila utrinek svojega moža princa Harryja in njune prikupne hčerke. Zanimivo je, da se tokrat obraza štiriletne Lilibet ni odločila zakriti, kar je ena od redkih priložnosti, da javnost vidi malo deklico.

"Vidva plus Archie ste moji valentinčki za vedno," je zapisala pod simpatično fotografijo, na kateri je deklica v naročju svojega očeta, v roki pa drži rdeče balone. Oblečena je v prikupno rožnato obleko, fotografija pa prikazuje družinsko srečo. Igralka je z objavo svojim sledilcem dovolila redek vpogled v svoje zasebno življenje, saj obraze svojih otrok pogosto skriva pred javnostjo. A očitno je praznik zaljubljencev priložnost, da tudi svet spozna njuno največjo srečo.

Zakonca, ki sta se poročila leta 2018, sta sicer valentinovo praznovala z romantično večerjo v restavraciji Funke na Beverly Hillsu. Kljub številnim obveznostim sta si tako privoščila večer v dvoje in se pustila razvajati. Nekdanja člana kraljeve družine sta lani praznovala sedmo obletnico poroke, kar je 44-letnica prav tako kot valentinovo obeležila na družbenih omrežjih.