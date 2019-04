Meghan ostala doma: princ Harry se je na slovesnost odpravil z bratovo soprogo

Letošnje slovesnosti ob počastitvi dneva Anzac, ki je v Veliki Britaniji potekala v Westminstrski opatiji, sta se udeležila tudi princ Harry in vojvodinja Kate Middleton – tokrat brez svojih boljših polovic. Visoko noseča Meghan Markle , ki že odšteva zadnje trenutke do poroda, je tokrat ostala doma, Harryjev starejši brat, princ William , pa se je dogodka udeležil na drugem koncu svetu, na Novi Zelandiji.

Princ Harry in Kate Middleton sta se poklonila žrtvam krvave bitke na polotoku Galipoli

Dan Anzac je v zadnjih letih postal sinonim za počastitev spomina na dan, ko je v krvavi bitki leta 1915 na turškem polotoku Galipoli umrlo približno 2.700 novozelandskih in skoraj 9.000 avstralskih vojakov. Medtem, ko se je letošnje slovesnosti udeležilo približno 1.000 Avstralcev in Novozelandcev, pa so bile na dogodku prisotne tudi številne enote varnostnih služb. Prav varnost je bila letos zaradi nedavnega pokola v novozelandski cerkvi v Christchurchu (ko je napadalec v dveh mošejah ustrelil 50 vernikov) na prvem mestu.