Meghan poražena v sodni bitki, časopis lahko uporabi delce iz knjige o kraljevem paru

39-letna žena princa Harryja je izgubila zadnjo sodno bitko proti časniku Mail On Sunday, sodnica se je namreč odločila, da je založniška hiša upravičena do uporabe fragmentov iz knjige o kraljevem paru. Ti so namreč ključnega pomena za sodni proces, saj se lahko časopis v svoji obrambi zanese na izvlečke iz literarnega dela.

Meghan Markle toži Associated Newspapers Ltd., saj so v enem od svojih časnikov objavili pismo, ki ga je napisala očetu Thomasu Marklunekaj tednov po svoji poroki. V prvih dneh pred uradnim sojenjem je založnik trdil tudi, da je vojvodinja sodelovala s pisci knjige, ki je bila pred kratkim objavljena. V nastanek knjige Finding Freedom, ki pripoveduje zgodbo mladega para, naj bi bila Marklova vpletena zato, da bi lahko nadzorovala vsebino.

icon-expand Meghan Markle trdi, da ni sodelovala pri nastanku knjige 'Finding freedom'. Časopis, ki ga toži, pa je dobil zeleno luč, da lahko knjigo uporabi v svoji obrambi na sodišču. FOTO: Profimedia

Knjiga, ki sta jo spisala Omid Scobie inCarolyn Durand, je bila objavljena avgusta in je vsebovala kar nekaj novih informacij glede začetkov zveze ter trenutkov, ko je Meghan vstopila v čevlje članice kraljeve družine. Odvetniki Harryjain Meghan njuno vpletenost v nastanek knjige zanikajo. Avtorja knjige naj bi sporno pismo očetu celo navajala iz vira časopisa, s katerim je vojvodinja v sodnem sporu. Sodnica Francesca Kayese je tako odločila, da vsebino knjige vključi v nadaljnji sodni proces, saj bodo s tem dodane še nekatere do zdaj manjkajoče podrobnosti, ki so potrebne, da primer podrobneje prouči. Ob tem je poudarila, da se mora vojvodinja Sussekška zavedati, da se morata ta dva primera srečati in da ni razloga, da knjige ne bi vključila v proces.