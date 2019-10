Meghan prekršila protokol, a pri tem pokazala preprostost

Ko je Kate že nakazala, da se ji bo priklonila, je Meghan prekršila kraljevi protokol in jo namesto tega raje močno objela in stisnila k sebi. Z gesto je tako pokazala svojo preprostost in da je na koncu dneva, kljub kraljevemu nazivu, tudi ona samo človek iz mesa in krvi, ki čuti.

37-letna Meghan je za to priložnost nosila obleko kanadske modne hiše Aritzia, iz katere večkrat vzame kakšen zanimiv modni kos. K svojemu videzu je dopolnila temno modre čevlje modnega oblikovalca Manolo Blahnik.

Ko je Meghan začela razmerje s princem Harryjem, je njena prijateljica Bonnie Hammerdejala, da je pogosto objemala osebje v Kensingtonovi palači. Izvršni direktor televizije je dodal: "Ko je bila njuna zveza s Harryjem še bolj na začetku, sem slišal zgodbo, da je Meghan prišla do palače in da je izstopila iz avtomobila s torbo ali dvema. Stražarji so jo seveda pozdravili in jo prijazno pospremili noter. Po prvih nekaj obiskih je začela fante objemati, kar seveda ni bilo točno po protokolu, in v nekem trenutku ji je nekdo rekel: 'Ljudje tega navadno ne počnejo.' Ona pa je (skomignila z rameni) in odvrnila: 'Jaz sem Američanka, jaz se objemam.'"

Če pogledamo na spletno stran kraljeve družine, ni predpisanega kodeksa glede vedenja ob srečanju s kraljico ali katerim od članom kraljeve družine. Vendar veliko ljudi želi upoštevati tradicijo, kar pomeni, da moški pozdravijo s priklonom, ženske pa pozdravijo tako, da dajo eno nogo za drugo in rahlo upognejo koleno.

