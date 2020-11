Meghan prva članica kraljeve družine na volitvah v ZDA

Meghan Markle, žena britanskega princa Harryja, je v zadnjih mesecih večkrat pozvala ljudi, naj gredo volit. 39-letnica pa ni ostala le pri besedah, ampak je svojo volilno dolžnost opravila tudi sama. Tako je postala prva članica kraljeve družine, ki se je udeležila ameriških predsedniških volitev.

Meghan Markle je prva oseba v sodobni kraljevi družini, ki je glasovala na ameriških predsedniških volitvah. Vir blizu Meghan in princaHarryja je za portal People povedal, da Meghan "glasuje na teh volitvah", vendar vir ni izdal, ali je glasovala predčasno ali je v torek oddala svoj glas blizu svojega doma v Santa Barbari v Kaliforniji. Meghan in Harry sta se septembra pojavila v oddaji televizijske mreže ABC, poimenovane Time 100. Ameriška revija Time namreč vsako leto objavi sto najvplivnejših javnih oseb po izboru revije, na seznamu pa se je znašel tudi kraljevi par. "Vsaka štiri leta nam rečejo, da so to najpomembnejše volitve našega življenja. V tem primeru je to glasovanje resnično pomembno. Ko volimo, se naše vrednote uresničijo in naši glasovi so slišani," sta zakonca med drugim povedala v prvem televizijskem nastopu po vrnitvi v ZDA.

Vir je še dodal, da sta Meghan in Harry zelo zainteresirana nad dogajanjem v času volitev in da bosta rezultate spremljala od doma. Zanimivo je, da princ Harry ni upravičen do glasovanja na ameriških volitvah, ker je Britanec in tudi na britanskih volitvah ni smel nikoli glasovati. Kot član kraljeve družine se je namreč moral držati stran od političnih zadev. "Mnogi med vami morda ne veste, da nikoli nisem mogel glasovati v Veliki Britaniji," je dejal. V zadnjih tednih so številni zvezdniki izkoristili svoja družbena omrežja in svoje sledilce pozvali, da naj gredo na volitve, ker vsak glas šteje. Številni zvezdniki so javno podprli predsedniškega kandidata Joeja Bidna. Med podporniki demokratske stranke so med drugim Lady Gaga, Dwayne 'The Rock' Johnson, Taylor Swift, Jennifer Lawrence, Miley Cyrus, Shia LaBeouf, Jennifer Aniston, Billie Eilish, Chrissy Teigen in John Legend, Eva Longoria Baston, Leonardo DiCaprio, Justin Timberlake, Jessica Biel, Cardi B,Madonna, Tom Hanks, Brad Pitt, Samuel L. Jackson, Viola Davis, Cher, Alyssa Milano, Kylie Jenner, ...Javno sta Joeja Bidna in Kamalo Harris podprla tudi Jennifer Lopez in Alex Rodriguez.

Svojo volilno dolžnost sta opravila tudi slavna zakonca Sarah Jessica ParkerinMatthew Broderick. Njun prvorojenecJames Wilkie,ki je pred dnevi dopolnil 18 let, pa je letos dobil tudi volilno pravico in je kot zgleden državljan prvič opravil svojo volilno dolžnost.