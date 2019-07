Meghan s kavbojkami izzvala jezo organizatorjev teniškega prvenstva

Meghan Markle je ponovno pristala v središču pozornosti. Ne glede na to, kaj pove, naredi ali obleče, vedno se najde nekaj, kar javnosti ni najbolj po godu. To potrjuje tudi nedavni dogodek s teniškega prvenstva v Wimbledonu, kjer je bila vojvodinja po mnenju kritikov oblečena neprimerno in je s tem izzvala jezo organizatorjev, osebja in udeležencev teniškega prvenstva. Na športni dogodek je namreč prišla v kavbojkah, navadni majici in daljšem suknjiču ter se napotila v ložo, namenjeno članom prestižne družbe.

Njene hlače so razjezile organizatorje dogodka, ki so za ameriški The Times povedali, da se dogodka nikakor ne bi smela udeležiti tako oblečena: ''Kar je storila, je nedopustno. To je bila nočna mora ... Ona je bila nočna mora. Nismo vedeli, na kateri sedež naj jo napotimo. V kavbojkah res ne bi smela priti, to ni dovoljeno.''

Meghanini telesni stražarji so zaradi njenega modnega spodrsljaja skušali preprečiti mimoidočim, da bi slikali karkoli, kar se je nahajalo v njeni bližini, prepovedano pa je bilo tudi snemanje.Med osebami, ki so prejele opozorilo, da vojvodinje ni dovoljeno snemati in fotografirati, je pristala tudi teniška zvezdnica Sally Jones, ki je svoje bližnje srečanje s telesnimi stražaji komentirala z besedami: ''Sploh nisem vedela, da se tam nahaja Meghan. Fotografirati sem želela Sereno, šele nato pa sem opazila vojvodinjo, ki je ves čas gledala okoli sebe in spremljala, ali jo kdo opazuje. Harry in Meghan se imata za velika zvezdnika in ne za člana kraljeve družine, ki bi morala opravljati svoje dolžnosti. Na športnem prvenstvu je bilo prisotnih vsaj 200 fotografov, njeni telesni stražarji pa so glede fotografiranja opozorili mene. To je bilo tako nezrelo, počutila sem se kot bedak.''