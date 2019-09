Meghan se je ob prihodu v Južno Afriko poklonila princesi Diani

Kraljeva zakonca Meghan Markle in princ Harry sta se odpravila na prvo kraljevo pot s svojim prvorojencem Archiejem. Tuji mediji poročajo o gesti, s katero sta se ob pristanku na letališče poklonila pokojni princesi Diani.

Britanska kraljeva zakonca princ Harry in Meghan Markle se s svojim prvorojencem Archiejem trenutno nahajata v Južni Afriki. To je njihovo prvo skupno družinsko potovanje, odkar je mali princ prijokal na svet maja letos, starša pa sta že ob prihodu na letališče v Kaapstadu (Cape Town-u) poskrbela za ganljiv in nostalgičen prizor. Sinu sta namreč nadela enako kapo (bele barve in s cofom), kot jo je pred leti princesa Diana nadela princu Harryju. Archie je star štiri mesece – toliko pa je štel tudi princ Harry, ko je leta 1985 nastala fotografija na škotskem letališču Aberdeen Airport, na kateri ga v naročju drži mama Diana.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Prva skupna pot kraljeve družine se je začela s pristankom v južnoafriški prestolnici Kaapstad, v 10 dneh trajajočega potovanja pa bosta obiskala tudi druga južnoafriška mesta ter države Bocvano, Angolo in Malawi. Zakonca sta s seboj pripeljala tudi svojo varuško, ki pazi na njunega prvorojenca, medtem, ko sama opravljata kraljeve dolžnosti.

Medtem, ko Meghan in Harry opravljala kraljeve dolžnosti, je princ Archie pri varuški FOTO: Profimedia

Doslej je že veliko oboževalcev kraljeve družine Harryju in Meghan zastavilo vprašanje, kje se nahaja Archie in zakaj ni z njima, v večini primerov pa je princ Harry postregel z odgovorom, da je štirimesečnik izčrpan od dolgega leta in da spi. Kljub temu, da bi sina rada vključila v to posebno družinsko doživetje, smatrata, da je trenutno še premajhen in da bi bili vsi obiski zanj prenaporni.

Meghan Markle in princ Harry želita vzpostaviti moderno partnerstvo med Združenim kraljevstvom in Afriko FOTO: Profimedia