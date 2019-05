Meghan se je s fotografijo sinovih nogic poklonila materam

Britanski dvor ter njegovi oboževalci so bili v ponedeljek v vzhičenem razpoloženju, saj je Meghan Markle ob 5:26 zjutraj rodila zdravega dečka, ki tehta 3,175 kilograma. Čez nekaj dni sta novorojenca, ki sta ga poimenovala Archie Harrison Mountbatten-Windsor , ponosna mamica in oče Harry predstavila tudi medijem.

Zdaj pa je vojvodinja v znak ameriškega praznika mater na Instagramu objavila novo fotografijo sina. Zraven je zapisala: "Poklanjam se vsem materam – ki so to bile, so, in vsem tistim, ki smo jih izgubili. Častimo in praznujemo vse vas. Za vojvodinjo je to prvi materinski dan." Zraven pa so dodali še citat: "Moja mati je bila moj prva domovina; prvi kraj, v katerem sem živela."

Fotografije, na kateri so nogice malega Archieja, so se razveselili mnogi, še posebno pa jih je razveselilo dejstvo, da so v ozadju fotografirane tudi spominčice, najljubše rože pokojne princese Diane, Harryjeve matere. Fotografija ima tako močno simbolno sporočilo in je poseben poklon princesi Diani.

NE SPREGLEJTE: 18. maja ob 16.55 si boste na POP TV lahko ogledali Kate proti Meghan: Vojna princes. 25. maja ob 17.55 na POP TV pa Harry in Meghan: Baby boom.