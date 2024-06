Meghan Trainor je mislila, da je doživela splav med intervjujem

Pred dnevi je pevka Meghan Trainor v epizodi podkasta Mythical Kitchen's Last Meals spregovorila o toboganu čustev, ki jih je doživela na dan, ko je izvedela, da je noseča s svojim drugim otrokom, sinom Barryjem , ki je zdaj star 10 mesecev. Pozitiven test nosečnosti ji je prinesel ogromno veselja: "Tistega jutra sem bila navdušena, žarela sem od veselja, to sem tudi posnela. Opravila sem nekaj intervjujev in spraševali so me, kako si, jaz pa sem rekla, da žarim. Bila sem tako srečna."

Dobitnica grammyja je nadaljevala: "In potem, tik pred mojim zadnjim intervjujem, pogledam dol in brizga mi kri." Dodala je, da je uničila stol. "Rekla sem, oh ne, oni pa so dejali, v redu je, Ryan Seacrest je na sporedu. Pojdi!" se spominja glasbenica. Mama dveh otrok pojasnjuje, da je ves intervju zadrževala solze. "Celoten intervju sem si govorila, ne joči, ne joči, ne joči, in sem ga uspela dokončati, nato sem zaprla računalnik in rekla, hej, ekipa, mislim, da grem trenutno skozi splav."

Nato je nadaljevala: "Šla sem na stranišče in videla, kaj se dogaja, in sem si mislila, danes zjutraj sem še imela otroka, zdaj ga ni več. Naredila sem še enkrat test nosečnosti in še vedno je bil pozitiven. Nato sem opravila krvni test in številka, mislim, da je nič, če nisi noseča, moj rezultat je bil 90.000."