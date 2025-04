Meghan Trainor navdušila z videzom: Vse sem poskusila

Pevka Meghan Trainor je svoje oboževalce navdušila z videzom na rdeči preprogi ob dogodku Ženske v glasbi , ki ga je organiziral Billboard . Na vprašanje, kaj je skrivnost njenega čudovitega videza, je odgovorila, da je v preteklosti poskusila vse. "Naučila sem se veliko trikov, o katerih nisem imela pojma. Toliko časa sem nepravilno telovadila. Tekla sem in delala kardio vaje, moje telo pa je bilo ves čas razvneto," je dejala.

Kot je pojasnila, se zdaj poslužuje tudi prehranskih dopolnil, ki ji pomagajo doseči želene učinke. "Vse, kar mi lahko pomaga, da se pomladim, bom poskusila," je dejala in šaljivo dodala, da želi izgledati kot manekenka Hailey Bieber.

Trainorjeva je za dogodek oblekla črno obleko s prosojnim krilom, črnimi hlačnimi nogavicami in petami. Tudi sama ni skrivala navdušenja nad svojim videzom. "Sinoči sem se počutila kot prava princesa. Hvala, Billboard, za neverjetno čast, da ste me nagradili z nagrado za ustvarjalko uspešnic. Brez vseh močnih, briljantnih in hudih žensk v svoji ekipi nisem nič," je zapisala na Instagramu.