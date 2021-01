Meghan Trainor objavila nosečniško fotografijo: Še šest tednov

Mnoge mamice, ki so prvič noseče, imajo pomisleke glede poroda. Nekatere skrbi, da bo med porodom šlo kaj narobe, druge pa imajo strah pred bolečino. Meghan Trainor pa je živčna zaradi tega, koga lahko in koga ne sme imeti ob sebi v porodni sobi.

Kljub temu da je živčna zaradi bližajočega se poroda, Trainor pravi, da je "zelo zdrava" in "vzhičena", da postane mama. Z možem Darylom Sabarom sta dojenčka v času pandemije načrtovala, saj sta videla kar nekaj prednosti v nosečnosti med karanteno.

"Med nosečnostjo si nisem želela veliko potovati. Vedela sem, da je to čas, ko lahko ostanem doma in ne počnem ničesar," je bila iskrena Meghan, ki je priznala, da je na nekatere preglede šel z njo tudi mož, da so bili zdravniki zelo prijazni in da je bila z njimi v stiku tudi prek Face Tima v navezi s svojim zdravnikom.